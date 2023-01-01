WebCatalog
Hetzner Cloud

Hetzner Cloud

hetzner.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hetzner Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut sunucuları 3,49 €'dan başlayan fiyatlarla. Biraz para sana çok fazla bulut kazandırır. Esnek faturalandırma modelimiz ve akıllı arayüzümüz, tüm BT ihtiyaçlarınız için bulut sunucularımızı kullanmanızı kolaylaştırır.

Web Sitesi: hetzner.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hetzner Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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