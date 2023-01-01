locals.com

Sevdiğiniz yaratıcıları doğrudan destekleyin. İçeriğinizi kontrol edin ve algoritmalardan kaçının. İçerik oluşturucuların ihtiyaçlarını desteklemek için sıfırdan tasarlanan Locals, verilerinizi satmaz ve içerik oluşturucular, kendi verileri üzerinde benzeri görülmemiş bir sahipliğe sahiptir. Sohbetle canlı yayın, topluluk yayınları ve gönderileri, video ve ses içerik kitaplıkları gibi özelliklerle Locals uygulaması, toplulukların bağımsızlığını doğrudan desteklerken sevdiğiniz içerikle etkileşime geçmeniz için hepsi bir arada bir çözümdür. önemsediğiniz yaratıcılar. İnsanlara güç. Platform değil. Yereller hakkında.

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