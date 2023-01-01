WebCatalog
Locals.com

Locals.com

locals.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Locals.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sevdiğiniz yaratıcıları doğrudan destekleyin. İçeriğinizi kontrol edin ve algoritmalardan kaçının. İçerik oluşturucuların ihtiyaçlarını desteklemek için sıfırdan tasarlanan Locals, verilerinizi satmaz ve içerik oluşturucular, kendi verileri üzerinde benzeri görülmemiş bir sahipliğe sahiptir. Sohbetle canlı yayın, topluluk yayınları ve gönderileri, video ve ses içerik kitaplıkları gibi özelliklerle Locals uygulaması, toplulukların bağımsızlığını doğrudan desteklerken sevdiğiniz içerikle etkileşime geçmeniz için hepsi bir arada bir çözümdür. önemsediğiniz yaratıcılar. İnsanlara güç. Platform değil. Yereller hakkında.

Web Sitesi: locals.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Locals.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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