Mediktor, yoğun bakım sağlayıcısı Oscar García-Esquirol ve endüstri mühendisi Cristian Pascual tarafından 2011 yılında İspanya'da kuruldu. Hastaları doğru zamanda doğru bakım düzeyine yönlendiren ve bakımın daha etkili bir şekilde yönlendirilmesini sağlarken erişimi geliştiren, triyaj ve ön teşhis için klinik olarak onaylanmış en gelişmiş yapay zeka tabanlı tıbbi asistandır. Kullanıcıların birçok dilde doğal bir şekilde sohbet etmesine olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka motoruyla desteklenen Mediktor'un beyaz etiketli SaaS'ı, çok kanallı bir hizmettir ve herhangi bir arayüze (web, mobil, masaüstü) kolayca yerleştirilebilir. Mediktor'un müşterileri arasında sağlık planları, hastane ve sağlık sistemleri, tele sağlık ve ilaç şirketleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: mediktor.com

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