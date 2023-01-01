WebCatalog
Catbird

Catbird

catbird.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Catbird çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Fikirlerinizi hayata geçirin. Inspo'dan ihracata kadar hepsi tek bir yerde. Yaratıcılar için yeni görsel marka oluşturucu (ücretsiz deneme). Saniyeler içinde inspo'dan ihracata geçin. "Yapay Zeka Pinterest" 🐈 🕊

Web Sitesi: catbird.ai

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