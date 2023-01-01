WebCatalog
PicSo

PicSo

picso.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PicSo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PicSo, yaratıcı dijital sanata yönelik bir metinden resme AI Art Generator uygulaması ve çevrimiçi platformdur. ÜCRETSİZ deneyin ve fikirlerinizi NFT sanatına, yağlıboyaya ve daha fazlasına dönüştürün.

Web Sitesi: picso.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, PicSo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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