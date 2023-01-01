Google arama sonuçlarını herhangi bir reklam, javascript, AMP bağlantısı, çerez veya IP adresi takibi olmadan alın. Tek tıklamayla Docker uygulaması olarak kolayca dağıtılabilir ve tek bir yapılandırma dosyasıyla özelleştirilebilir. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda birincil arama motoru değişimi olarak uygulanması hızlı ve basittir.

Web Sitesi: github.com

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