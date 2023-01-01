WebCatalog
Whoogle

Whoogle

github.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Whoogle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Google arama sonuçlarını herhangi bir reklam, javascript, AMP bağlantısı, çerez veya IP adresi takibi olmadan alın. Tek tıklamayla Docker uygulaması olarak kolayca dağıtılabilir ve tek bir yapılandırma dosyasıyla özelleştirilebilir. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda birincil arama motoru değişimi olarak uygulanması hızlı ve basittir.

Web Sitesi: github.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Whoogle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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