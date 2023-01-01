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Zerodha Kite Connect

Zerodha Kite Connect

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Web Sitesi: kite.trade

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zerodha Kite Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kite Connect, bir dizi HTTP/JSON hisse senedi ticareti ve komisyoncu API'si, yerleştirilebilir ticaret düğmeleri ve minimalist bir HTML5 ticaret platformudur.

Web Sitesi: kite.trade

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerodha Kite Connect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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