Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zerodha Kite Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Kite Connect, bir dizi HTTP/JSON hisse senedi ticareti ve komisyoncu API'si, yerleştirilebilir ticaret düğmeleri ve minimalist bir HTML5 ticaret platformudur.

Web Sitesi: kite.trade

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