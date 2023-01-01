TC2000'in hisse senedi ayırıcısı, hisse senetlerinin, ETF'lerin ve opsiyonların ticaretini yapmak için zengin grafikler ve yenilikçi bir ticaret arayüzü kullanır.

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