WebCatalog
Polygon.io

Polygon.io

polygon.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Polygon.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz stok veri API'leri. Standartlaştırılmış JSON ve CSV formatlarında gerçek zamanlı ve geçmiş veriler, sınırsız kullanım, onay düzeyi ve toplam ayrıntı düzeyi. Ayrıca forex, kripto ve daha fazlasını içeren para birimi verileri.

Web Sitesi: polygon.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Polygon.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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