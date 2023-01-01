polygon.io

Ücretsiz stok veri API'leri. Standartlaştırılmış JSON ve CSV formatlarında gerçek zamanlı ve geçmiş veriler, sınırsız kullanım, onay düzeyi ve toplam ayrıntı düzeyi. Ayrıca forex, kripto ve daha fazlasını içeren para birimi verileri.

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