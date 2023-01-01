TrendSpider Otomatik Teknik Analiz, Ticaret Yazılımının geleceğidir: perakende yatırımcılara kurumsal düzeyde grafik oluşturma, tarama, geriye dönük test etme ve uyarılar sunarak yatırımları daha verimli hale getirmeye yardımcı olan hepsi bir arada bir araç seti. TrendSpider hisse senetleri, ETF'ler, küresel para birimleri (Forex), dijital varlıklar (kripto), vadeli işlemler, endeksler ve daha fazlasına ilişkin verileri destekler.

Web Sitesi: trendspider.com

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