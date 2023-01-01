WebCatalog
TrendSpider

TrendSpider

charts.trendspider.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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TrendSpider Otomatik Teknik Analiz, Ticaret Yazılımının geleceğidir: perakende yatırımcılara kurumsal düzeyde grafik oluşturma, tarama, geriye dönük test etme ve uyarılar sunarak yatırımları daha verimli hale getirmeye yardımcı olan hepsi bir arada bir araç seti. TrendSpider hisse senetleri, ETF'ler, küresel para birimleri (Forex), dijital varlıklar (kripto), vadeli işlemler, endeksler ve daha fazlasına ilişkin verileri destekler.

Web Sitesi: trendspider.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TrendSpider ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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