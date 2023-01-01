Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ChartsWatcher çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

ChartsWatcher, yatırımcıların hisse senedi, kripto ve forex piyasasındaki tüm değişiklikleri filtrelemesine ve görüntülemesine yönelik profesyonel bir uygulamadır. Pazar tarayıcıları için yeni standart.

Web Sitesi: chartswatcher.com

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