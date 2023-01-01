WebCatalog

Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

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Web Sitesi: jigsawinteractive.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jigsaw Interactive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hizmet olarak yazılım (SaaS) platformunda sunulan Jigsaw'un sanal öğrenme ve işbirliği teknolojisi, müşterilerimizin sanal bir ortam aracılığıyla eğitim, öğretim, işbirliği ve çalışma biçimlerinde devrim yaratmasına olanak tanıyarak dijital dönüşümü benimsemelerine ve kuruluşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. başarı.

Web Sitesi: jigsawinteractive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jigsaw Interactive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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