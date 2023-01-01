Jigsaw Interactive

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hizmet olarak yazılım (SaaS) platformunda sunulan Jigsaw'un sanal öğrenme ve işbirliği teknolojisi, müşterilerimizin sanal bir ortam aracılığıyla eğitim, öğretim, işbirliği ve çalışma biçimlerinde devrim yaratmasına olanak tanıyarak dijital dönüşümü benimsemelerine ve kuruluşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. başarı.

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