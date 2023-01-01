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MarTech, haber ve haber raporları, haber bültenleri, araştırma raporları, canlı konferanslar ve dijital etkinlikler aracılığıyla pazarlamacıları pazarlama teknolojisi ve stratejisi konusunda eğitmeyi misyon edinmiştir. MarTech pazarlama yapıyor.

Web Sitesi: martech.org

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