WebCatalog

SocialWall Pro

SocialWall Pro

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: socialwallpro.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SocialWall Pro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SocialWall Pro, etkinliklerde, toplantılarda, konferanslarda, marka aktivasyonlarında ve çevrimiçi ortamda canlı izleyicilere ulaşmak, onlarla etkileşim kurmak ve bağlantı kurmak için sosyal duvarlar sağlar. Tam özellikli çözümümüz sosyal stratejinizi güçlendirir ve oyunlaştırma, sponsorluk seçenekleri, özel tasarım, moderasyon, küratörlük ve analiz gibi güçlü araçlarla sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: socialwallpro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocialWall Pro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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