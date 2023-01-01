B Etki Değerlendirmesi, şirketlerin beş alanda etkiyi ölçmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan ücretsiz bir dijital araçtır; topluluk, müşteriler, çevre, yönetim ve çalışanlar.

Web Sitesi: bimpactassessment.net

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