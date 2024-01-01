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Runa

Runa

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Web Sitesi: runa.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Runa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

With Runa, companies can pay the people they serve in any form of digital value (gift cards, prepaid cards, crypto, subscriptions and more), anywhere, instantly. Legacy payment mechanisms struggle to adapt to low-volume, high-velocity transactions both locally and globally, such as sending payouts to gig workers, creators, or sending rewards to customers or employees wherever they are. Runa’s infrastructure and network facilitates payouts to these recipients, helping businesses expand their reach, retain their users while modernizing the way in which they manage and transfer money: instantly, internationally, and free of charge for the senders and the recipient.

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: runa.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Runa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

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RepeatMD

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Prezzee Business

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business.prezzee.com.au

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Prezzee

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Tremendous

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American Express

American Express

americanexpress.com

eGifter Rewards

eGifter Rewards

egifterrewards.com

Giftcardsify

Giftcardsify

giftcardsify.com

VivaRecharge

VivaRecharge

vivarecharge.com

AgoraDesk

AgoraDesk

agoradesk.com

Remitly

Remitly

remitly.com

LocalMonero

LocalMonero

localmonero.co

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