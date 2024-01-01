İlham almak için tasarlanmış bir video çalışma alanı iletişim aracı. Kino, ofis hissi yaratan bir video teknolojisi aracılığıyla uzaktaki iş arkadaşlarını bir araya getiriyor. Spaces Teknolojisi sayesinde herkesin başkalarıyla etkileşimde bulunabileceği, işbirliği yapabileceği ve ilham alabileceği özel bir alanı vardır. İş arkadaşları, sanal toplantı yorgunluğunu azaltacak şekilde, fiziksel bir ofisteymiş gibi farklı alanlar arasında serbestçe hareket edebilir. Doğal çalışma alanı etkileşimlerini taklit etmek için yüksek çözünürlüklü video ve mekansal dinamikler aracılığıyla daha organik, ofis benzeri etkileşimler sağlıyoruz. Kino, uzaktaki iş arkadaşlarını iş günü boyunca birbirine bağlamak için tasarlandı. Kino, uzaktaki iş arkadaşlarının gerçekten birlikte, yan yana çalışmasına olanak tanıyor. Doğal olarak gerçekleşen işbirliği kolaylığı ve şirket kültürü. İş akışı yönetimi ve ekip bağlantısı, ekiplerin Kino'nun yaratıcı ortamındaki etkileşimleri yoluyla gerçekleşir. Kino, yaratıcılığı tetikleyen günlük iş akışlarına uyum sağlar. Ortak çalışma topluluğunun uzaktan gerçekleştiği tek araçtır. Video işbirliğinin geleceği Kino tarafından yükseltildi.

Web Sitesi: kino.live

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