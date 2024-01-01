Kumospace

Kumospace

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Web Sitesi: kumospace.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağlayın. Kumospace iletişim konusundaki sürtüşmeleri ortadan kaldırır, yanlış anlamaları en aza indirir ve ekiplerin galibiyetleri birlikte kutlamasına yardımcı olur. Kumospace ile uzaktan çalışmanın zorluklarını başarıyla çözen binlerce şirkete katılın.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: kumospace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kumospace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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spikenow.com

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Bitrix24

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Kitchen.co

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Spacin

spacin.co

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Post Office Social

Post Office Social

postofficesocial.com

VirtualSpace

VirtualSpace

virtualspace.ai

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