Convay

Convay

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Web Sitesi: convay.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Convay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Convay ile sanal toplantı deneyiminizi yükseltin. Sorunsuz platformumuz gecikmeler, bant genişliği sorunları ve teknik zorluklar gibi yaygın sorunları ortadan kaldırarak çevrimiçi toplantılarınızı zahmetsiz ve üretken hale getirir. Convay, görüntülü görüşmelere yönelik bir platformdan çok daha fazlasıdır. Senkronize ekip çalışmasını ve iletişimi destekleyen yeni işbirlikçi şaheserdir.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: convay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Convay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

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Bitrix24

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Vscoped

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Waitroom

Waitroom

waitroom.com

Flat.social

Flat.social

flat.social

Jotengine

Jotengine

jotengine.com

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