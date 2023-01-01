WebCatalog
Vscoped

Vscoped

vscoped.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vscoped çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zeka Ses Transkripsiyonlarıyla Üretkenliği Artırın. Güçlü yapay zeka platformumuz yalnızca birkaç dakika içinde hassas transkripsiyonlar sunarak ses verilerinizden değerli bilgiler elde etmenizi sağlar. Toplantılarınızı, satış görüşmelerinizi, video içeriğinizi ve daha fazlasını geliştirin.

Web Sitesi: vscoped.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vscoped ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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