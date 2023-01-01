Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.

Web Sitesi: gather.town

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