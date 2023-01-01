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Gather

Gather

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gather.town

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gather çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.

Web Sitesi: gather.town

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gather ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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