Betches, tüm kadınların hayata dair komik, dürüst ve filtresiz gerçekleri anlaması için bir alan sağlayan, kadınlar tarafından kurulan ve yönetilen bir medya ve eğlence markasıdır.

Web Sitesi: betches.com

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