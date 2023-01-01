Mimiran, müşterilere hizmet etmeyi seven ancak "satıştan" nefret eden insanlar için bir CRM'dir. Bu, web sitenizden daha fazla potansiyel müşteri elde etmenizi, bu potansiyel müşterilerle daha fazla konuşma yapmanızı ve bu konuşmaları ilgi çekici, mobil uyumlu tekliflerle (e)imzalı müşterilere dönüştürmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış CRM'ye farklı bir bakış açısıdır. Ayrıca sezgisel Arama Modu sayesinde önem verdiğiniz kişilerle iletişim halinde kalın. Satış hunisinin zirvesinde kalmak için sezgisel bir kontrol paneliyle uygulamanızı oluşturun. Ayrıca Google AdWords ve Facebook kampanyalarının gelire kadar etkinliğini ölçün.

Web Sitesi: mimiran.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mimiran ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.