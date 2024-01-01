WebCatalog

Sprinkle Data

Sprinkle Data

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sprinkledata.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sprinkle Data çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SunnyReports is an Adwords reporting tool. It helps you to create Adwords custom reports in seconds. The main feedback from our users are "easy and useful". We take care to maintain our tool the easiest it could be even if we add features every week. Development is driven by our users. SunnyReports is built for web agencies and Adwords campaign managers who are looking for an easy tool to create beautiful custom Adwords reports for their clients in seconds. But an ecommerce guy who want to follow his metrics easily can also use our tool.

Kategoriler:

Productivity
Other Analytics Software

Web Sitesi: sprinkledata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sprinkle Data ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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