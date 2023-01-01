WebCatalog
Kleap

Kleap

kleap.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kleap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

IA'nın saniyeler içinde herhangi bir web sitesi veya sayfa oluşturabileceğini hayal edin? Hayal gücünüzü saniyeler içinde benzersiz web sitelerine dönüştüren AI web sitesi oluşturucusu Kleap ile tanışın. Basit. Verim. Zarif. Taşınabilir.

Web Sitesi: kleap.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kleap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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