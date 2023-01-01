WebCatalog
Jimdo

Jimdo

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Web Sitesi: jimdo.com

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Jimdo, kullanıcıların herhangi bir web tasarımı deneyimi olmadan kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Alman web sitesi oluşturucu ve hepsi bir arada barındırma çözümüdür. Şirket özel bir şirkettir ve merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde olup Münih ve Tokyo'da ofisleri bulunmaktadır. Jimdo'nun iki ürünü var; Creator ve Dolphin, her ikisi de ücretsiz ve ücretli planlar sunuyor. Jimdo Dolphin, temel bilgisayar becerilerine sahip kullanıcılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir web sitesi oluşturucudur ve web sitesi oluşturma sürecinin çoğunu otomatikleştirir. Kullanıcıyı, işini ve hedeflerini tanımak için yapay zekayı kullanır, ardından onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturur. Jimdo Creator, bazı kodlama becerilerine sahip kullanıcılar için uygun, sürükle ve bırak tarzı bir web sitesi oluşturucu ve barındırma hizmetidir.

Web Sitesi: jimdo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jimdo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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