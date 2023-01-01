WebCatalog
Mapmelon

Mapmelon

mapmelon.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mapmelon çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Arkadaşlarınızın maceralarına katılmanın kolay yolu. Planları paylaşın. Temasta kal. Kolivingleri keşfedin. Mapmelon, zaten tanıdığınız kişilerle iletişiminizi sürdürmenizi sağlayan bir uygulamadır. Ana hedefimiz, kullanıcıların arkadaşlarının Konumları ve Birlikte Yaşadıkları hakkında güncel bilgilere sahip olmalarına yardımcı olarak daha fazla anı paylaşabilmelerini ve dünyayı birlikte keşfedebilmelerini sağlamaktır.

Web Sitesi: mapmelon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mapmelon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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