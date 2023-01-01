Arkadaşlarınızın maceralarına katılmanın kolay yolu. Planları paylaşın. Temasta kal. Kolivingleri keşfedin. Mapmelon, zaten tanıdığınız kişilerle iletişiminizi sürdürmenizi sağlayan bir uygulamadır. Ana hedefimiz, kullanıcıların arkadaşlarının Konumları ve Birlikte Yaşadıkları hakkında güncel bilgilere sahip olmalarına yardımcı olarak daha fazla anı paylaşabilmelerini ve dünyayı birlikte keşfedebilmelerini sağlamaktır.

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