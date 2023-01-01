WebCatalog
Lingualeo

Lingualeo

lingualeo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lingualeo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lingualeo ile Dünya Sizin! Lingualeo, dil öğrenmek için etkili bir hizmettir. Tüm dünyada 23 000 000 kişi halihazırda Lingualeo'yu seçti. Bize katılın!

Web Sitesi: lingualeo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lingualeo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Glosbe

Glosbe

glosbe.com

Learn Code The Hard Way

Learn Code The Hard Way

learncodethehardway.org

Datalex

Datalex

app.datalex.pt

Timetoast

Timetoast

timetoast.com

Elastic Email

Elastic Email

app.elasticemail.com

LosPollos

LosPollos

lospollos.com

Speaky

Speaky

speaky.com

Workiz

Workiz

app.workiz.com

Farnam Street

Farnam Street

fs.blog

Mondly

Mondly

mondly.com

Exercism

Exercism

exercism.org

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası