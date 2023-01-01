Tellonym, arkadaşlarınıza daha yakın hissetmenin basit bir yoludur. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinin, ne hakkında konuştuklarını görün ve sonunda dürüst fikirlerini dinleyin. O nasıl çalışır? 1.) Profil bağlantınızı arkadaşlarınızla paylaşın 2.) Yüzlerce dürüst anonim mesaj alın (Anlatıyor) 3.) Profilinizde yanıtlar oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla paylaşın 4.) Arkadaşlarınızı takip edin ve sohbete katılın Arkadaşların zaten burada. Şimdi Katıl!

Web Sitesi: info.tellonym.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tellonym ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.