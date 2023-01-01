WebCatalog
Tellonym

Tellonym

tellonym.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tellonym çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tellonym, arkadaşlarınıza daha yakın hissetmenin basit bir yoludur. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinin, ne hakkında konuştuklarını görün ve sonunda dürüst fikirlerini dinleyin. O nasıl çalışır? 1.) Profil bağlantınızı arkadaşlarınızla paylaşın 2.) Yüzlerce dürüst anonim mesaj alın (Anlatıyor) 3.) Profilinizde yanıtlar oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla paylaşın 4.) Arkadaşlarınızı takip edin ve sohbete katılın Arkadaşların zaten burada. Şimdi Katıl!

Web Sitesi: info.tellonym.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tellonym ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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