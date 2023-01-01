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IRL

IRL

irl.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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IRL Sosyal Mesajlaşmanın yeridir! Arkadaşlarınızı takip edin, ilgili olduğunuz gruplara katılın ve sohbet edin! IRL sosyal yaşamınızı güçlendiriyor! IRL en iyi Sosyal Uygulamalardan biridir ve tüm cihazlarınızdan erişilebilir. Arkadaşlar - IRL'deki tüm arkadaşlarınızı takip edin! Onlarla sohbet edin ve ilgilendikleri etkinlikleri görün. Neleri kaçırmış olabileceğinizi keşfetmek ve bir şeyler yapmayı planlamak için bunu kullanın! Gruplar - İlgi alanlarınıza göre gruplar oluşturun ve sizinle aynı ilgi alanlarına sahip kişileri keşfedin. Yeni arkadaşlar edinin veya zaten tanıdığınız biriyle yakınlaşın. Gruplar herkese açık veya özel olabilir, kimin katılacağına siz karar verirsiniz. Etkinlikler - Oluşturduğunuz ve katıldığınız etkinlikler IRL Takviminize eklenir, böylece yoğun günlerinizi yönetebilirsiniz. Etkinlikler oluşturun ve gruplarınızı davet edin, kulüpler ve etkinlikler için planlama yapmayı kolaylaştırın! IRL'deki doğum günü partileri her zaman daha eğlencelidir. Sohbet - Gruplar ve etkinlikler hakkında sohbet edin, anketler oluşturun ve gifler gönderin! Kulüplerinizle, arkadaşlarınızla, okul gruplarınızla veya ailenizle sohbet edin. 2 kişiyle sohbet edin veya dünya çapındaki bir sohbetin parçası olun! Birlikte daha fazla sohbet edin. Apple'ın bizi neden Sosyal Medya'da "Favorilerimiz" olarak adlandırdığını öğrenin ve bugün hayatınızı iyileştirin;)

Web Sitesi: irl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IRL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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