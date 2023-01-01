IRL Sosyal Mesajlaşmanın yeridir! Arkadaşlarınızı takip edin, ilgili olduğunuz gruplara katılın ve sohbet edin! IRL sosyal yaşamınızı güçlendiriyor! IRL en iyi Sosyal Uygulamalardan biridir ve tüm cihazlarınızdan erişilebilir. Arkadaşlar - IRL'deki tüm arkadaşlarınızı takip edin! Onlarla sohbet edin ve ilgilendikleri etkinlikleri görün. Neleri kaçırmış olabileceğinizi keşfetmek ve bir şeyler yapmayı planlamak için bunu kullanın! Gruplar - İlgi alanlarınıza göre gruplar oluşturun ve sizinle aynı ilgi alanlarına sahip kişileri keşfedin. Yeni arkadaşlar edinin veya zaten tanıdığınız biriyle yakınlaşın. Gruplar herkese açık veya özel olabilir, kimin katılacağına siz karar verirsiniz. Etkinlikler - Oluşturduğunuz ve katıldığınız etkinlikler IRL Takviminize eklenir, böylece yoğun günlerinizi yönetebilirsiniz. Etkinlikler oluşturun ve gruplarınızı davet edin, kulüpler ve etkinlikler için planlama yapmayı kolaylaştırın! IRL'deki doğum günü partileri her zaman daha eğlencelidir. Sohbet - Gruplar ve etkinlikler hakkında sohbet edin, anketler oluşturun ve gifler gönderin! Kulüplerinizle, arkadaşlarınızla, okul gruplarınızla veya ailenizle sohbet edin. 2 kişiyle sohbet edin veya dünya çapındaki bir sohbetin parçası olun! Birlikte daha fazla sohbet edin. Apple'ın bizi neden Sosyal Medya'da "Favorilerimiz" olarak adlandırdığını öğrenin ve bugün hayatınızı iyileştirin;)

Web Sitesi: irl.com

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