Jimnastik, Cheer ve Yüzme okulları için 1 Numaralı Sınıf Yönetim Yazılımı. Sınıfları, Kampları, Özel Dersleri, Doğum Günü Partilerini, Etkinlikleri, Öğrencileri, Personeli, Feragatnameleri, E-postayı, SMS'i ve daha fazlasını yönetin.

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