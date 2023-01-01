Petroka'yı her türden özel öğretmenin günlük rutin yönetime daha az, öğretmeye daha fazla odaklanmasına yardımcı olmak için yarattık. Öğrencilerinizi yönetin, dersler oluşturun, ödemeleri göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştirin.

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