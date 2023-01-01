Jackrabbit Class, jimnastik, dans, yüzme, tezahürat, müzik ve çocuk bakımı için sektörün en duyarlı, güvenilir ve sağlam sınıf yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: jackrabbitclass.com

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