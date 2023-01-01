WebCatalog
Listly

Listly

list.ly

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Listly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sosyalleştirilmiş Listeler - Listly'de ve web sitenizde harika listeler oluşturun ve yayınlayın. Listly oluşturmanın, düzenlemenin ve yayınlamanın en basit yoludur - İlgi alanlarınızı paylaşın. Dinleyicilerinizi dahil edin. Arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Web Sitesi: list.ly

Yasal Uyarı: WebCatalog, Listly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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