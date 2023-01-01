WebCatalog
Pusher

Pusher

pusher.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pusher çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.

Web Sitesi: pusher.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pusher ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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