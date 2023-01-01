WebCatalog
PubNub

PubNub

pubnub.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PubNub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uygulama içi sohbet, anlık bildirimler, konum izleme ve daha fazlasını kullanarak ilgi çekici uzaktan deneyimler oluşturmak için barındırılan gerçek zamanlı API'lerin gücünden yararlanın.

Web Sitesi: pubnub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PubNub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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