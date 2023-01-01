Kendi kendini planlayan etkinliklerle uzak bir topluluk oluşturun. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi etrafta dolaşıp yeni insanlarla tanışmanıza olanak tanıyan bir platformda yapay zeka ile inanılmaz etkinlikler tasarlayın.

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