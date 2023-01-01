WebCatalog
Tide

Tide

tide.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tide çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ödüllü işletme hesabımız, kendileri için çalışan insanlara zamanı geri kazandırıyor. Tıpkı sizin gibi girişimcilerden oluşan topluluğumuza katılın!

Web Sitesi: tide.co

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