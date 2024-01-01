Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bir platformda ele alarak önemli olana odaklanma özgürlüğü verir. Üyelerimiz katıldıkları ilk yılda ortalama 10.000$ tasarruf ediyorlar. Collective ile kendi işinizi yürütmenin, tam zamanlı bir işe girmek kadar sorunsuz olmasını istiyoruz. Serbest meslek sahibi kişilerin, büyük şirketlerin elde ettiği vergi tasarruflarının aynısından yararlanmalarını sağlamanın önemine inanan bir grup seri girişimci ve tek kişilik işletme tarafından yönetiliyoruz.

Web Sitesi: collective.com

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