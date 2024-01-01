Mapware, drone haritalama yazılımının geleceğidir. Bulutta daha büyük, daha iyi 3D haritalar oluşturun. Mapware'in kullanımı kolay arayüzü sayesinde herkes, fotogrametri adı verilen bir işlemi kullanarak 2 boyutlu drone fotoğraflarını fotogerçekçi 3 boyutlu ortamlara dönüştürebilir. En büyük zorluklara göğüs gerecek kadar güçlü. Herhangi bir proje için yeterince basit. İster bir binayı, ister bir düzine baz istasyonunu, ister bütün bir petrol sahasını, hatta bütün bir şehri haritalamak isteyin, Mapware bu iş için en iyi araçtır. Tarayıcı tabanlı yazılımımıza herhangi bir cihazdan erişmek kolaydır.

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Web Sitesi: mapware.com

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