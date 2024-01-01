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Mapware

Mapware

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Web Sitesi: mapware.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mapware çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mapware, drone haritalama yazılımının geleceğidir. Bulutta daha büyük, daha iyi 3D haritalar oluşturun. Mapware'in kullanımı kolay arayüzü sayesinde herkes, fotogrametri adı verilen bir işlemi kullanarak 2 boyutlu drone fotoğraflarını fotogerçekçi 3 boyutlu ortamlara dönüştürebilir. En büyük zorluklara göğüs gerecek kadar güçlü. Herhangi bir proje için yeterince basit. İster bir binayı, ister bir düzine baz istasyonunu, ister bütün bir petrol sahasını, hatta bütün bir şehri haritalamak isteyin, Mapware bu iş için en iyi araçtır. Tarayıcı tabanlı yazılımımıza herhangi bir cihazdan erişmek kolaydır.

Kategoriler:

Productivity
Drone Analytics Software

Web Sitesi: mapware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mapware ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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