WebCatalog

Livespace

Livespace

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Web Sitesi: livespace.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Livespace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir sonraki nesil. Görev ve satış otomasyonu ile B2B süreç odaklı CRM - Livespace, profesyoneller için bilenler tarafından oluşturulmuş, sezgisel ve uyarlanabilir, bulut tabanlı bir CRM platformudur. Satış sürecinizi kolaylaştırın, hedefler belirleyin ve tüm müşteri bilgilerinizi güncel tutun. Uyarlanabilir potansiyel müşteri puanlama sistemi ve otomatik satış süreçlerini kullanan Livespace kullanıcıları, her potansiyel müşteriden en fazla kazancı elde edebilir. Sorunsuz entegrasyon için açık API'sinin yanı sıra mobil/tablet erişimiyle Livespace, kullanıcılarına öncelik verme ve zamanı önemli olan yerde geçirme olanağı tanır.

Web Sitesi: livespace.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Livespace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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