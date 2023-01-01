WebCatalog
AIdeaMap

AIdeaMap

aideamap.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AIdeaMap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AIdeaMap ile tanışın: Etkileşimli fikir haritalama için yapay zeka yardımcı pilotunuz. Fikirleri zahmetsizce organize edip genişleten yapay zeka destekli görselleştirmelerle beyin fırtınasını dönüştürün.

Web Sitesi: aideamap.com

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