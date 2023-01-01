WebCatalog
Give Lively

Give Lively

secure.givelively.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Give Lively çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ücretsiz ve bağışçılar için kullanımı sezgisel olarak kolay, güçlü ve pratik bir bağış toplama platformu oluşturduk ve destekliyoruz. Bağış Toplama Sayfaları, Bağış Gönderme, Eşler Arası, Etkinlik Biletleme ve daha fazlası için bugün kaydolun!

Web Sitesi: givelively.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Give Lively ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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