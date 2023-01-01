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Swell Fundraising

Swell Fundraising

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Web Sitesi: swellfundraising.com

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Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.

Kategoriler:

Business
Event Registration and Ticketing Software

Web Sitesi: swellfundraising.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Swell Fundraising ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Evite

Evite

evite.com

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