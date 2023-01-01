Swell Fundraising

Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ücretsiz/ücretsiz/masa misafir biletleri için de şık bir biletleme sürecine sahiptir. Çevrimiçi eşler arası kampanyalar ve bağış sayfaları kolayca başlatılır ve bağış metni özelliğimizle eşleştirilir. Swell'i kullanmak etkinlik gelirini artırır, zamandan tasarruf sağlar, sanal bir yedekleme planı sağlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili bir şekilde yeni bağışçılar edinmesine olanak tanır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağlıyız ve müşteri hizmetlerimiz bu bağlılığı yansıtıyor.

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Web Sitesi: swellfundraising.com

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