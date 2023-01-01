Jobsort, geliştiriciler, test uzmanları, PM'ler ve UX tasarımcıları için bir iş ilanı panosudur. Jobsort adı Quicksort algoritmasından gelir.

Web Sitesi: jobsort.com

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