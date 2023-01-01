WebCatalog
Uizard

Uizard

uizard.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Uizard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın ilk AI destekli UX/UI tasarım aracı Uizard ile mobil uygulamaları, web sitelerini ve kullanıcı arayüzlerini dakikalar içinde tasarlayın! Bugün kaydolun.

Web Sitesi: uizard.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Uizard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GoodBarber

GoodBarber

goodbarber.com

Charli AI

Charli AI

charli.ai

UXArchive

UXArchive

uxarchive.com

Fronty

Fronty

fronty.com

SaaS Interface

SaaS Interface

saasinterface.com

Mobbin

Mobbin

mobbin.com

Memorisely

Memorisely

memorisely.com

BuildWith Angga

BuildWith Angga


Brancher.ai

Brancher.ai

brancher.ai

Zyllio

Zyllio

zyllio.com

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

KREA AI

KREA AI

krea.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası