Prodoscore

En değerli varlığınız olan çalışanlarınızı ölçmek için en basit çözüm. Günümüz çalışma ortamında çalışanlar esneklik, işverenler ise hesap verebilirlik istiyor. Görünürlük sayesinde çatışmaları gerekmez.

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