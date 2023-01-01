İşletmenizi öğrenmek, inşa etmek, geliştirmek ve büyütmek için platform. Faicliq, işlerini nasıl planlayacaklarını öğrenmek isteyen ilk kez girişimciler için nihai hedeftir. Başarılı bir iş kurmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirmenize yardımcı olmak amacıyla kurslar, şablonlar, araçlar ve kitaplardan oluşan geniş bir kaynak yelpazesi sunuyoruz.

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