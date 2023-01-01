Ücretsiz veritabanı tasarım aracımızla SQL veritabanınızı tasarlayın. SqlDBM, gerçek bir veritabanı oluşturmadan önce veritabanınızın ERD'sini oluşturmanın kolay bir yolunu sunar. Destekler: SqlServer, MySql, PostgreSql, Snowflake

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