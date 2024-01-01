phData Toolkit
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Web Sitesi: toolkit.phdata.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde phData Toolkit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
phData Toolkit, verilerinizi taşımanıza, doğrulamanıza, optimize etmenize ve güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacak yüksek kaliteli veri uygulamalarından oluşan bir koleksiyondur. * Danışman Aracı: Snowflake ortamınızın yapılandırmasını, güvenliğini, performansını ve verimliliğini iyileştirme fırsatlarını hızlı ve kolay bir şekilde belirleyin. * Provizyon Aracı: İyi yapılandırılmış bir bilgi mimarisi sağlamak için şablonlu bir yaklaşımla Snowflake kaynak yaşam döngülerini (oluşturma, güncelleme ve yok etme) yönetin. * Erişim Aracı: Snowflake verilerine erişmeyi, denetlemeyi ve sorun gidermeyi mümkün kılan güçlü görselleştirme ve raporlama. * Veri Kaynağı Aracı: Veri kaynağı meta verilerini ve profil ölçümlerini toplayan, karşılaştıran, analiz eden ve bunlara göre hareket eden çok amaçlı bir araç. * SQL Çevirisi: SQL'i anında bir dilden diğerine çevirerek genellikle zaman alan, hataya açık ve oldukça manuel bir işlemi ortadan kaldırır. * Veri Oluşturma Aracı: Test etme, geliştirme ve gösterimler için gerçekçi sentetik veriler oluşturmayı kolaylaştırır.
Web Sitesi: toolkit.phdata.io
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